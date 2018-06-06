نسرين أمين بعد إشادة فجر السعيد بها: "شرف كبير ليا ووسام على صدري"
الأربعاء 06/يونيو/2018 - 06:59 ص
شيماء عطية
أعربت الفنانة نسرين أمين عن سعادتها بإشادة الكاتبة الكويتية فجر السعيد، بأدائها في مسلسل "عزمي وأشجان"، حيث أكدت الأخيرة أنها فنانة شاملة ولديها طاقة إبداعية لا حدود لها.
وشكرت "نسرين" الكاتبة "فجر السعيد" في تغريدة لها عبر موقع التغريدات "تويتر"، جاء فيها: "أستاذة فجر السعيد، الكلام ده شرف كبير ليا ووسام على صدري يا رب أكون استحقه".
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