أرقام المونديال (71).. حقائق ومعلومات عن منتخبي كوستاريكا وسويسرا

"أرقام المونديال " زاوية يقدمها " الفجر الرياضي" وتستمر حتى انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، ويستعرض من خلالها أبرز أرقام المنتخبات المشاركة بالمونديال والأرقام القياسية والإحصائيات الغير مسبوقة التي شهدتها البطولة العالمية منذ انطلاقها عام 1930.

- حقائق يجب أن تعرفها عن منتخبي كوستاريكا وسويسرا وتاريخ مشاركتهما في كأس العالم:

1- منتخب سويسرا:

- تأسس الإتحاد السويسري لكرة القدم عام 1895، وانضم إلى الإتحاد الدولي "فيفا" عام 1904.

- تأهل منتخب سويسرا لبطولة كأس العالم "روسيا 2018" بعدما تخطي منتخب أيرلندا الشمالية في الملحق الأوروبي، ويلعب المنتخب السويسري ضمن المجموعة الخامسة بالمونديال مع منتخبات (صربيا – كوستاريكا – البرازيل).

- المنتخب السويسري شارك في نهائيات كأس العالم 10 مرات طوال تاريخه، أول مشاركة كانت عام 1934، أما آخر مشاركة كانت عام 2014، وأفضل إنجازاته كانت بلوغ الدور ربع النهائي أعوام 1934، 1938، 1954.

- لعب منتخب سويسرا 33 مباراة في كأس العالم، حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 16 مباراة، وسجل 45 هدف واستقبلت شباكه 59 هدف.

- يقود منتخب سويسرا في كأس العالم المدرب البوسني "فلاديمير بيتكوفيتش" يبلغ من العمر 54 عامًا، تولي قيادة المنتخب بعد مونديال 2014، ونجح في قيادة المنتخب السويسري لدور الـ16 ببطولة الأمم الأوروبية 2016، كما نجح هذا العام في قيادته لبطولة كأس العالم بعدما تجاوز منتخب آيرلندا الشمالية في الملحق الأوروبي.

- جرانيت شاكا لاعب وسط آرسنال يُعتبر أفضل وأخطر لاعبي منتخب سويسرا وهو اللاعب الأساسي في تشكيلة فريق المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، قدّم لاعب وسط آرسنال أداءاً مميزاً في البرازيل 2014 ويأمل بالتألق مجدداً في العرس العالمي في روسيا 2018.

- يحتل المنتخب السويسري المركز السادس في التصنيف العالمي

- تبلغ القيمة التسويقية للمنتخب السويسري (217.60 مليون جنيه استرليني).

2- منتخب كوستاريكا:

- تأسس اتحاد كوستاريكا لكرة القدم عام 1921، وانضم إلى الإتحاد الدولي "فيفا" في العام نفسه

- تأهل منتخب كوستاريكا لنهائيات كأس العالم "روسيا 2018" بعدما احتل المركز الثاني في المرحلة النهائية من تصفيات أمريكا الشمالية برصيد 16 نقطة خلف منتخب المكسيك، ويقع المنتخب الكوستاريكي ضمن المجموعة الخامسة مع منتخبات (البرازيل – صربيا – سويسرا).

- شارك منتخب كوستاريكا 4 مرات في نهائيات كأس العالم، أول مشاركة كانت عام 1990، وآخر مشاركة كانت عام 2014، وأفضل إنجازاته بلوغ الدور ربع النهائي في النسخة الأخيرة من البطولة بالبرازيل.

- لعب منتخب كوستاريكا 15 مباراة في كأس العالم وحقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر 6 مباريات، وسجل 17 هدف واستقبلت شباكه 23 هدف.

- يقود منتخب كوستاريكا أوسكار راميريز مساعد مدرب المنتخب السابق عامي 2006 و2015، واستلم راميريز منصب المدرب الأول خلفاً لسلفه باولو وانتشوب في 2015، تجربته السابقة في عالم التدريب فتقتصر على قيادة بعض الأندية المحلية في كوستاريكا.

- يُعتبر برايان رويز (32 عامًا) نجم خط الوسط المهاجم في فريق فولهام الإنجليزي من أبرز عناصر منتخب كوستاريكا ويجيد اللعب في مركز رأس حربة متأخر، وقد كان أحد أبرز نجوم كوستاريكا في نجاحها بالعبور لربع النهائي في البرازيل 2014، وسجّل كابتن منتخب التيكوس ثلاثة أهداف في تصفيات روسيا 2018.

- يحتل منتخب كوستاريكا المركز 25 في التصنيف العالمي.

- وتبلغ القيمة التسويقية للاعبي منتخب كوستاريكا (37.87 مليون جنيه استرليني).