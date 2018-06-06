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إنبي يعلن انتهاء أزمة رامي صبري

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 06:46 ص
إنبي يعلن انتهاء أزمة رامي صبري
رامي صبري
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كيرلس مدحت
 

صرح رامي صبري مدافع نادي إنبي بعد جلسته مع مدير الكرة عبد الناصر محمد، بأن الفريق البترولي بيته الذي تربي فيه من 15 عاما، وسيعتزل فيه أيضا، ويكن كل التقدير والاحترام للنادي للجميع.

 

وقال صبري إنه من المستحيل أن يتفوه بما يسيئ للنادي وأنه متقبل لعقوبة مدير الكرة، ولن تتكرر منه مرة ثانية، من ناحية أخرى وافق مدير الكرة على تقسيط العقوبة على دفعتين.

 

يذكر أن اللاعب قد أعلن عن رغبته من قبل في الانتقال إلى صفوف الأهلي ووقع للفريق بالفعل، لكن لما إنبي رفض رحيله.

 

 

المزيد عن: رياضة رامي صبري انتهاء الأزمة الأهلي اخبار الرياضة إنبي
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