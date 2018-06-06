مبابي يصدم ريال مدريد ويتمنى اللعب بجوار "ميسي" في برشلونة

يبدو أن استقالة زين الدين زيدان المفاجئة من تدريب فريق ريال مدريد ستحرم "الميرنجي" من صفقات كروية كبيرة، على غرار النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يُفضل اللعب بقميص منافس "الملكي" المباشر فريق برشلونة.

وذكر موقع "سبورتس كيدا" الإلكتروني أن نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، يُفضل الانتقال إلى فريق برشلونة على حساب ريال مدريد، وأضاف أن النجم الفرنسي الصاعد لا يُمانع في اللعب بقميص "البلوغرانا" بداية من الموسم المقبل.

وأفاد موقع "سبورتس كيدا" بناء على معلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن فريق العاصمة الفرنسية قد يسمح بخروج مبابي بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، وأضاف أن قيمة الدولي الفرنسي المالية تبلغ حوالي 180 مليون يورو.

هذا، وأشارت عدة تقارير صحافية سابقة أن مبابي (19 عاماً)، كان يود اللعب بقميص فريق ريال مدريد الإسباني، بيد أن استقالة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المفاجئة، دفعت مبابي إلى العدول عن قراره بالرحيل إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

وبحسب نفس المصدر، يأمل النجم الفرنسي الشاب في اللعب برفقة نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي، إذ يأمل مبابي في تكوين شراكة كروية مع أحسن لاعب في العالم خمس مرات، وقيادة الفريق الكاتالوني إلى منصات التتويج.

من جهة أخرى، أوضح موقع "سبورتس كيدا" أن برشلونة يُواصل سعيه الحثيث، من أجل ضم نجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، الذي يلتزم منذ مدة الصمت بشأن مستقبله الكروي، وأضاف أنه في حال تعثر صفقة جريزمان، فإنه من المتوقع أن يُوجه الفريق الكتالوني راداه إلى كيليان مبابي، الذي يُعد محط أنظار العديد من الأندية الكروية الكبيرة.