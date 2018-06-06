اليوم.. غادة عبد الرازق تنتهي من تصوير "ضد مجهول"
الأربعاء 06/يونيو/2018 - 06:32 ص
إسلام سعفان
تنتهي الفنانة غادة عبدالرازق من تصوير مشاهدها بالكامل من مسلسل "ضد مجهول" اليوم الأربعاء برفقة أسرة المسلسل، وتصور مشاهدها الأخيرة من العمل فى مدينة 6 أكتوبر، لتدخل الحلقات الأخير مرحلة المونتاج استعدادًا لعرضها الأيام المقبلة على القناة التي تبثه شاشة تلفزيون "الحياة".
ونال المسلسل نجاحًا كبيرًا بين المشاهدين وراد السوشيال ميديا وعبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كما حظت غادة عبد الرازق على إشادة كبيرة لبراعتها فى أداء دور المهندسة ندى والتى تتعرض ابنتها للاغتصاب والقتل خلال أحداث المسلسل حيث نال مشهد قتل ابنتها وغُسلها على نسبة مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب ".
وتدور أحداث المسلسل حول فكرة اجتماعية مهمة تناسب البيت المصري فى إطار تشويقي، المسلسل تأليف الكاتب أيمن سلامة الذى يحرص فى كتاباته على تقديم أعمال لا تخدش الحياء.
وقد نجح المسلسل الرمضاني "ضد مجهول" فى أن يعيد غادة عبد الرازق لجمهورها فضلًا ، حيث أبدى الكثير من مستخدمى المواقع الاجتماعية إعجابهم بها وبدورها
ومسلسل "ضد مجهول" بطولة غادة عبدالرازق، وفراس سعيد، وروجينا، وأحمد سعيد عبدالغنى، وحنان مطاوع، ورانيا منصور، والفنانة الشابة جومانا، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى، ويذاع حصريًا عبر فضائية "الحياة"
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