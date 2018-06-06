اليوم.. غادة عبد الرازق تنتهي من تصوير "ضد مجهول"

ونال المسلسل نجاحًا كبيرًا بين المشاهدين وراد السوشيال ميديا وعبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كما حظت غادة عبد الرازق على إشادة كبيرة لبراعتها فى أداء دور المهندسة ندى والتى تتعرض ابنتها للاغتصاب والقتل خلال أحداث المسلسل حيث نال مشهد قتل ابنتها وغُسلها على نسبة مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب ".

وتدور أحداث المسلسل حول فكرة اجتماعية مهمة تناسب البيت المصري فى إطار تشويقي، المسلسل تأليف الكاتب أيمن سلامة الذى يحرص فى كتاباته على تقديم أعمال لا تخدش الحياء.