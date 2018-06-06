تأخير النظر في قضيتي هجومي "متحف باردو" و"نزل امبريال" إلى مطلع نوفمبر المقبل

قضت الدائرة الخامسة الجنائية بالمحكمة بالابتدائية بتونس المختصة في قضايا الإرهاب، بتأخير النظر في قضيتي عمليتي "باردو" و" نزل امبريال سوسة "، الإرهابيتين إلى شهر نوفمبر 2018 .

وصرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي الثلاثاء ، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان قضية الهجوم على متحف باردو أجلت الى يوم 6 نوفمبر المقبل اما قضية الهجوم الارهابي على نزل "امبريال" بسوسة فقد أخرتها الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتداتئية بتونس الى يوم 9 نوفمبر المقبل للقيام في القضيتين باجراءات الدعوى المدنية مع رفض جميع مطالب الافراج عن المتهمين.

ويمثل في قضية باردو، 25 متهما، 21 منهم موقوفون على ذمة القضية و4 في حالة سراح، في حين يمثل 26 متهما في قضية " امبريال سوسة "، 16 منهم موقوفون و6 في حالة سراح و4 في حالة فرار.وكان الهجوم الإرهابي الذي استهدف المتحف الوطني بباردو يوم 18 مارس 2015 ، قد أسفر عن مقتل 21 سائحا اجنبيا وإستشهاد الأمني أيمن مرجان، إلى جانب القضاء على الإرهابييْن الإثنين منفذي العملية.أما الهجوم الذي طال نزل امبريال سوسة فجد يوم 26 جويلية 2015 عندما قام ارهابي مسلح بإطلاق النار على السياح في الشاطئ وبنزل أمبريال سوسة، وأسفر الهجوم الذى أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عنه ، عن مقتل 39 سائحا أغلبهم من بريطانيا وجرح 39 آخرين.