حملة تحسيسية بيئية بالمنستير للمحافظة على نظافة شاطئ القراعية

انطلقت الثلاثاء حملة تحسيسية بيئية بالمنستير بعنوان "فسحة شاطئية بيئية" على مستوى شاطئ القراعية للمحافظة على نظافة هذا الشاطئ وجماليته، تتواصل إلى غاية 5 سبتمبر 2018، وفق ما أفاد (وات) فتحي بسباس منسق التظاهرة ورئيس المكتب الجهوي لجمعية الوفاء للمحافظة على التراث البورقيبي بالمنستير.

وقد شارك في هذه التظاهرة أطفال نادي الربط ونادي الكرنيش بالمنستير في حملة نظافة لشاطئ القراعية ضمن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة لترسيخ المحافظة على المحيط والشواطئ وجماليتها لدى الأجيال الصاعدة وخاصة الذين يرتادون شاطئ القراعية لحثهم على استعمال القفة التونسية عوضا عن الأكياس البلاستيكية التي أضرت بجمالية الشواطئ.

وانتظمت بالمناسبة عدّة مسابقات مع تنشيط موسيقي شبابي بمشاركة عدد من السياح في شاطئ القراعية الذين تفاعلوا مع التظاهرة.

وتم تنظيم هذه التظاهرة التحسيسية بالتعاون بين المكتب الجهوي لجمعية الوفاء للمحافظة على التراث البورقيبي بالمنستير ووكالة حماية الشريط الساحلي بالمنستير ووحدة تنشيط الاحياء بالمنستير والجمعية الثقافية الاجتماعية الاقتصادية للترفيه العائلي وجمعية بنّان للرياضة ونادي الأطفال بالربط بالمنستير ونادي الأطفال بالكرنيش بالمنستير.



