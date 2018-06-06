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غرق مركب قرقنة : انتشال 15 جثة اضافية ليرتفع عدد الضحايا الى 63 شخص

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 06:23 ص
غرق مركب قرقنة : انتشال 15 جثة اضافية ليرتفع عدد الضحايا الى 63 شخص
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محمد وليد الجموسي
 
تمكنت قوات الحرس البحري وجيش البحر من انتشال 15 جثة جديدة، اليوم الثلاثاء، من سواحل جزيرة قرقنة، ضمن عمليات الانقاذ المتواصلة اثر غرق مركب هجرة سرية ليلة السبت الماضي، حسب ما افاد به وات مصدر من وزارة الدفاع الوطني.
وبين المصدر أنه من بين الجنسيات 3 أفارقة والبقية تونسيين. ويصبح بذلك العدد الجملي للجثث المنتشلة من عرض البحر منذ بداية عمليات الإنقاذ، 63 جثة، ولا تزال عمليات البحث متواصلة عن بقية المفقودين.
يذكر أن حادثة غرق مركب على متنه العشرات من المهاجرين السريين، كانت جدّت في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد وذلك قبالة سواحل جزيرة قرقنة (ولاية صفاقس). وحسب روايات بعض الناجين من هذه الحادثة فإن عدد من كانوا على متن المركب لحظة غرقه كان في حدود 200 شخص.
وأفادت حصيلة أولية نشرتها وزارة الداخلية الاثنين أنه تم إنقاذ 68 شخصا من بينهم 8 أجانب.
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