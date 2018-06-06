اكثر من 570 مستفيدا ببرنامج دعم الاعلام في تونس الممول من قبل الاتحاد الاوروبي

تمكن برنامج دعم الاعلام في تونس الممول من قبل الاتحاد الاوروبي باكثر من 10 مليون يورو (30مليون دينار) خلال سنة واحدة من تنظيم اكثر من 70 دورة تدريبية لفائدة اكثر من 570 مشاركا من تونس العاصمة والمناطق الداخلية اضافة الى انجاز 10 دراسات حول تطوير الاعلام الوطني والمحلي، حسب حصيلة كشف عنها المسؤولون عن البرنامج خلال لقاء انتظم مساء الثلاثاء بالعاصمة.

كما ساهم هذا البرنامج الموقع بين تونس ومفوضية الاتحاد الاوروبي، من دعم استراتيجي لوسائل الاعلام العمومية على غرار وكالة تونس افريقيا للانباء (تشخيص وتكوين حول ادارة دوائر التحرير) ومؤسسة الاذاعة التونسية (تنظيم ورشة التوجيه الاستراتيجي من قبل 6خبراء). وقد انتفعت المؤسستان باكبر حصة من موارد البرنامج بنسبة 30 بالمائة لتنضم اليهما في ما بعد مؤسسة "سنيب" ومؤسسة التلفزة التونسية (استشارات حول التوثيق والتصرف في المشاريع وتنظيم رحلات لفائدة المنسق ومدير التحرير والتحسيس بدور وسيلة الاعلام المندمجة..).

كما استهدف ذات البرنامج الذي يشرف عليه المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين، الى جانب الاعلام العمومي، الهيئات التنظيمية والتعديلية (الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين) والهياكل العمومية (رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب ووزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة) والمعاهد العمومية للتدريب الاعلامي (المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاعلاميين ومعهد الصحافة وعلوم الاخبار) ووسائل اعلام خاصة (تجارية وجمعياتية).



