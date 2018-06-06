رابط سريع مباراة مصر ضد بلجيكا بث مباشر

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معلومات عن مباراة مصر وبلجيكا بدون تقطيع اليوم مصر Vs بلجيكا، البطولة : مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : اقناة أون سبورت وبي إن سبورت 1، الملعب : ملعب بودوان ، المعلقين : علي محمد علي ومدحت شلبي .

موعد مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا اليوم في تمام الـ 21:45 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 20:45 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا بث مباشر اليوم 28-5-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.