محمد رمضان عن أغنيته الجديدة "Number One": "الحمد لله على رد فعل الجمهور" (فيديو)
الأربعاء 06/يونيو/2018 - 05:58 ص
شيماء عطية
نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع التغرديدات "تويتر" فيديو لشابين يقلدان إعلان أغنيته الجديدة "نمبر وان" المقرر طرحها قريبًا.
وغرد "رمضان": "الحمد لله على رد فعل الجمهور على تيزر أغنيتي الجديدة number one قريبًا".
من ناحية أخرى، يقوم رمضان ببطولة مسلسل "نسر الصعيد" تأليف محمد عبد المعطي واخراج ياسر سامي، انتاج شركة العدل جروب، والمسلسل بطولة، درة وسيد رجب ووفاء عامر ودينا.
الحمد لله على رد فعل الجمهور على تيزر أغنيتي الجديدة number one قريباً #محمد_رمضان pic.twitter.com/Pro6kMRiYl— Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) June 5, 2018
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