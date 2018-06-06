ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد رمضان عن أغنيته الجديدة "Number One": "الحمد لله على رد فعل الجمهور" (فيديو)

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 05:58 ص
محمد رمضان عن أغنيته الجديدة Number One: الحمد لله على رد فعل الجمهور (فيديو)
طباعة
شيماء عطية
 


نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع التغرديدات "تويتر" فيديو لشابين يقلدان إعلان أغنيته الجديدة "نمبر وان" المقرر طرحها قريبًا.


وغرد "رمضان": "‏الحمد لله على رد فعل الجمهور على تيزر أغنيتي الجديدة number one  قريبًا".


من ناحية أخرى، يقوم رمضان ببطولة مسلسل "نسر الصعيد" تأليف محمد عبد المعطي واخراج ياسر سامي، انتاج شركة العدل جروب، والمسلسل بطولة، درة وسيد رجب ووفاء عامر ودينا.



المزيد عن: نمبر وان نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا محمد رمضان فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اغنية أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك - أساسي
-
x
15:00
-
نيجيريا - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
مصر - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/6/2018 6:20:04 AM