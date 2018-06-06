ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا بث مباشر حصري على Bein sport 1

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 05:48 ص
مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا بث مباشر حصري على Bein sport 1
مصر وبلجيكا
طباعة
الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا بث مباشر حصري على Bein sport 1، يلا شوت|شاهد مباراة مصر وبلجيكا | بث مباشر الاسطورة الان، رابط مباراة مصر وبلجيكا في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، مشاهدة مباراة السعودية وإيطاليا بث مباشر اليوم الأربعاء 6-6-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا.

 

يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا بث مباشر مصر وبلجيكا أون لاين اليوم 6-6-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد بلجيكا بدون تقطيع، مشاهدة مباراة مصر ضد بلجيكا اليوم.

 

معلومات عن مباراة مصر وبلجيكا بدون تقطيع اليوم مصر Vs بلجيكا، البطولة : مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : اقناة أون سبورت وبي إن سبورت 1، الملعب : ملعب بودوان ، المعلقين : علي محمد علي ومدحت شلبي .

 

 

موعد مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا اليوم في تمام الـ 21:45 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 20:45 مساءاً بتوقيت مصر .

 

كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا بث مباشر اليوم 28-5-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

 

شاهد البث المباشر مباراة مصر وبلجيكا يوتيوب من هنا..

المزيد عن: يلا شوت مباراة السعودية مشاهدة مصر وبلجيكا مشاهدة مصر محمد صلاح مباشر مصر وبلجيكا مباراة ودية استعدادا لمونديال روسيا مباراة مصر وبلجيكا ماتش مصر وبلجيكا كورة لايف مصر وبلجيكا كورة اون لاين مصر وبلجيكا بلجيكا بث مباشر بلجيكا بث مباشر Egypt
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك - أساسي
-
x
15:00
-
نيجيريا - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
مصر - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/6/2018 6:20:00 AM