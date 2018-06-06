طارق سليمان: الأهلي لم يتفاوض من الأساس مع محمد عواد

أعرب مدرب حراس مرمى الأهلي السابق طارق سليمان، عن سعادته البالغة بتواجد الحارس شريف إكرامي ومحمد الشناوي في القائمة النهائية للمنتخب الوطنى بمونديال روسيا .

وأضاف "سليمان" خلال لقائه مع الإعلامي إسلام الشاطر فى برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز الثلاثاء، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المسئول الأول والأخير عن اختياراته في مونديال روسيا.

وتابع: " عصام الحضري ومحمد الشناوى الأقرب لحراسة عرين المنتخب الوطنى بمونديال روسيا"، منوها أن هيكتور كوبر استقر على شريف إكرامى وكان يفاضل بين محمد الشناوى ومحمد عواد وعصام الحضري.

وأشار "سليمان" إلى أن الجهاز الفنى للأهلي لم يطرح اسم الحارس محمد عواد للانضمام للأهلي وطلبت تواجد محمد الشناوى وعلى لطفي فقط .