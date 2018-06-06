فجر السعيد تشيد بـ"نسرين أمين": "فنانة شاملة لديها طاقة إبداعية لا حدود لها"





أشادت الكاتبة الكويتية فجر السعيد، بأداء الفنانة نسرين أمين في مسلسل "عزمي وأشجان"، مؤكدة أنها فنانة شاملة ولديها طاقة إبداعية لا حد لها.





وكتبت "فجر" عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "ابتديت مؤخراً أتابع مسلسل عزمي وأشجان من باب أشوف شي مسلي ويضحك وخصوصًا إني من أشد المعجبين بسمير غانم وطلته لو دقايق عالشاشة تريحني نفسيًا.





حتى الآن شاهدت جميع الحلقات المعروضه ومع تقديري لإبداع إيمي سمير غانم وحسن الرداد وخفة دمهم وحضور سمير غانم الجميل والعسل بدريه طلبه الجميله في كل شي.. إلا أن أكثر شي في المسلسل لفت نظري هو القنبله الموقوته نسرين أمين !!".





وأضافت "فجر": "نسرين طاقه إبداعيه لاحد لها تحطها تراجيديا تبدّع تحطها أكشن تبدّع تحطها كوميديا تقتل من الضحك بتلقائية وطبيعية دون تصنع من أول ظهور لها في احكي يا شهرزاد كانت تمثل بأدوات محترفه وليست هاوية وفي مسلسل سجن النساء لفتت النظر في زينات اللي بتذوق الستات وأكاد أجزم بأن الناس نسوا أحداث المسلسل ولايزالون يتذكرون زينات اللي بتذوق الستات".





وتابعت: "بشربات لوز تعاطفنا كلنا معاها رغم قسرة مشاعر الدور والظروف المحيطة في الأسطورة أكاد أجزم بأن دور نسرين الدور الوحيد الذي بقى في ذاكره المشاهد بعد محمد رمضان ووالدته الفنانه الكبيره فردوس عبدالحميد".





وتابعت:"نسرين أمين لديها طاقه إبداعية مرعبة في جميع الأدوار والكركترات وواضح انها لا تتردد في أداء أي كركتر أيا كان طالما تجد مساحتها التي تنطلق فيها كمبدعه تتخطى حدود الإبداع المتعارف عليه.. فوجئت بطاقتها الكوميديه المرعبه فعلًا فنانة شاملة في كل دور تتأقلم معه وتذوب في الشخصيه لنتصور انها هي الشخصيه وليست نسرين أمين الفنانه المعروفه بل هي الشخصيه النصابة في عصابة عزمي وأشجان.. برافو نسرين أمين تحياتي فجر السعيد".





واختتمت: "الملاحظة الوحيده على المسلسل زوج أشجان حاول يقلد اداء وتلقائية حمدي الميرغني وضاع لاجاب حمدي ولاجاب حتى أداء يتوازن مع المجموعه المشاركة في العمل".







