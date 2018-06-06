وفاة طفلة بالبدرشين بسبب الإهمال الطبي في الحضانة (فيديو)



وقالت أميرة ناجي، والدة الطفلة، إنها لم تجد مكانا لابنتيها في حضانة في القصر العيني، فأرشدهم أحد السماسرة للذهاب إلى هذا المركز التابع لجمعية الشرعية، وأصيبت أحدى ابنتيها بـ"ميكروب" في الدم، وتم نقلها في "توك توك"، إلى مركز أخر، ولكنها توفت، بنيما تم نقل الطفلة الأخرى لمركز أخر وتحتاج يوميا إلى نقل صفائح دموية.



وأوضح محمد محسن، والد الطفلة إنه وجد مفصل قدم ابنته مخلوعا، وعلم أنها أصيبت منهم.



وردت "منى"، أحدى العاملات في المركز، بأن المركز تابع للجمعية الشرعية، وتم نقل الطفلة في سيارة مجهزة وليس "توك توك".





عرض برنامج "بيت الخير"، المذاع على قناة المحور الفضائية، تقريرًا عن وفاة طفلة في مركز "الرحمة" في البدرشين، نتيجة الإهمال الطبي.