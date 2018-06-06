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عاجل.. الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الأربعاء 6 – 6 – 2018 في مرسى مطروح

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 05:26 ص
عاجل.. الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الأربعاء 6 – 6 – 2018 في مرسى مطروح
أرشيفية
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تنشر "الفجر" خدمة لمتابعيها، ببيانات درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء على كافة محافظات الجمهورية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المتوقعة بمحافظة مطروح، حيث تبلغ الصغرى 21 والعظمى 30.
ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى

القاهرة 26 35

وسط الدلتا 25 35

الإسكندرية 21 30

بلطيم 21 31

مطروح 20 29

السلوم 19 34

سيوة 23 38

بورسعيد 22 28

دمياط 22 28

العريش 20 29

رفح 20 29

الإسماعيلية 23 35

السويس 24 36

رأس سدر 24 36

نخل 18 33

نويبع 26 37

طابا 22 35

كاترين 15 29

الطور 25 35

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 26 37

مرسى علم 26 35

الفيوم 23 36

بنى سويف 22 36

المنيا 21 36

أسيوط 22 37

سوهاج 23 37

قنا 24 38

الأقصر 25 38

أسوان 26 39

أبوسمبل 27 37

الوادى الجديد 24 38

شلاتين 25 35

ابو رماد 26 34

راس حدربة 27 33

حلايب 27 33
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