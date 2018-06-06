أصالة وأنغام يشاركن في حفل سحور رمضاني (صور)
الأربعاء 06/يونيو/2018 - 04:57 ص
عبدالحافظ حمدي
شارك عدد كبير من الفنانات من بينهن إلهام شاهين وأصالة وأنغام وهند صبرى ونيللي كريم وبوسي شلبي ونسرين إمام في حفل سحور رمضاني أقيم بالأمس.
كما شارك في الحفل من نجوم الإعلام سمر يسرى وجاسمين طه وعدد آخر من المشاهير ونجوم المجتمع.
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