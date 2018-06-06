نائب: أصحاب المعاشات هم شغلنا الشاغل.. وسنطالب بعلاوات استثنائية



وأضاف "الزنط"، في لقاء مع برنامج "قضايا تشريعية"، المذاع على قناة النيل للأخبار، الثلاثاء، أنهم طالبوا من الحكومة علاوة لأصحاب المعاشات بنسبة 20%، ولكن الحكومة قدمت القانون بـ15%، لافتا إلى أن هذا شيء مقبول.



وشدد عضو مجلس النواب على أنهم لن يتوقفوا عند هذا الحد، ولكن سيطالبون بعلاوات استثنائية أخرى.

قال عبدالرازق الزنط، عضو مجلس النواب، إن شغلهم الشاغل هو الوقوف إلى جانب أصحاب المعاشات، لأن الفارق كبير بين ما كان يتقاضاه في الوظيفة وإحالته على المعاش.