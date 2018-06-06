متحدث الوزراء: فترة تشكيل الحكومة الجديدة أمر يعود للرئيس
الأربعاء 06/يونيو/2018 - 07:38 ص
نعيم يوسف
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة تقدم باستقالته اليوم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كلفه بتيسير الأعمال لحين تكليف حكومة جديدة.
وأضاف "سلطان"، في تصريحات للتلفزيون المصري، الثلاثاء، أنه بالنسبة للفترة المتوقعة لتشكيل حكومة جديدة والموافقة عليها فإن هذا الأمر يعود للرئيس عبدالفتاح السيسي، وليس لديه إجابة عن ذلك، ولكن سيتم الإعلان عنها قريبا.
وأضاف "سلطان"، في تصريحات للتلفزيون المصري، الثلاثاء، أنه بالنسبة للفترة المتوقعة لتشكيل حكومة جديدة والموافقة عليها فإن هذا الأمر يعود للرئيس عبدالفتاح السيسي، وليس لديه إجابة عن ذلك، ولكن سيتم الإعلان عنها قريبا.
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