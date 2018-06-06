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مصطفى بكري يكشف دور البرلمان في اختيار حكومة جديدة

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 07:10 ص
مصطفى بكري يكشف دور البرلمان في اختيار حكومة جديدة
مصطفى بكري
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نعيم يوسف
 
قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الحكومة عند تشكيلها تُرسل أسمائها إلى البرلمان فإما أن يوافق عليها كلها (بشكل جماعي)، أو يرفضها بشكل جماعي، وليس كل وزير على حدة.

وأضاف "بكري"، في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، أنه جرى العرف على أن رئيس الوزارة يتشاور مع الكتل البرلمانية وبالطبع ائتلاف الأغلبية وهو "تحيا مصر".

وأشار إلى أن التغيير الوزاري قد يطال من 10 إلى 13 وزير، لافتا إلى أن رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، أبلغهم بالانعقاد يوم الأحد المقبل، وسوف يناقشون اسم رئيس الحكومة المرشح، وإذا وافق المجلس سيكلف بتشكيل حكومة جديدة، ثم يرسل أسمائها جميعا للبرلمان، وهذا من المتوقع أن يتم الأسبوع القادم.
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