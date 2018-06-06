ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نائب: "محتاجين الرئيس يستمع إلينا علشان الحكومة لما بتستمع مبتنفذش"

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 06:52 ص
نائب: محتاجين الرئيس يستمع إلينا علشان الحكومة لما بتستمع مبتنفذش
النائب محمد إسماعيل
طباعة
نعيم يوسف
 
قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن الدولة يجب أن تجد موارد أخرى غير الضرائب، مثل التصالح على العقارات المخالفة، وتسجيلها وتحصيل غرامات منها.

وأضاف "إسماعيل"، في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، أنه إذا أردنا وصول الدعم إلى مستحقيه بالفعل، لابد من ترخيص "التوك توك"، والباعة الجائلين وغيرهم، وأن يقدم كل مواطن إقرار ذمة مالية كل عام.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرك المياه الراكدة في مسألة الاقتصاد الغير رسمي، بحديثه عنه، الأمر الذي سجعل باقي الجهات تتحرك، مضيفا: "محتاجين الرئيس يستمع إلينا علشان الحكومة لما بتستمع مبتنفذش ومبتشوفش".
المزيد عن: السيسي الرئيس الحكومة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد تقديم استقالتها.. هل يجدد الرئيس السيسي الثقة في حكومة "إسماعيل"
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك - أساسي
-
x
15:00
-
نيجيريا - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
مصر - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/6/2018 8:10:16 AM