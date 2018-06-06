نائب: "محتاجين الرئيس يستمع إلينا علشان الحكومة لما بتستمع مبتنفذش"



وأضاف "إسماعيل"، في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، أنه إذا أردنا وصول الدعم إلى مستحقيه بالفعل، لابد من ترخيص "التوك توك"، والباعة الجائلين وغيرهم، وأن يقدم كل مواطن إقرار ذمة مالية كل عام.



ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرك المياه الراكدة في مسألة الاقتصاد الغير رسمي، بحديثه عنه، الأمر الذي سجعل باقي الجهات تتحرك، مضيفا: "محتاجين الرئيس يستمع إلينا علشان الحكومة لما بتستمع مبتنفذش ومبتشوفش".



قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن الدولة يجب أن تجد موارد أخرى غير الضرائب، مثل التصالح على العقارات المخالفة، وتسجيلها وتحصيل غرامات منها.