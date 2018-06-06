هوبا يشعل حفل إحدى الخيام الرمضانية بـ"حجرين على الشيشة" (صور)
الأربعاء 06/يونيو/2018 - 04:14 ص
هادي كرم
أحيا المطرب الشعبى هوبا حفل بخيمة حفلًا بإحدى الخيام الرمضانية بعدج من أغنياته الشهيرة من بينها "حجرين على الشيشة، اللي بياكل علي درسة، الحاجة زهرة، قال جاني بعد يومين، لأ لأ.
وشاركت المطربه سمية السالم في غناء سواح، أما براوة، لولا الملامة، عيون القلب، فيما غنت عبير السالم "زي العسل"، واستمتع الجميع بالأجواء الرمضانية على أنغام الموسيقى والحفل من تنظيم ماجد المصري.
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