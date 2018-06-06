القنوات الناقلة لموقعة مصر وبلجيكا الودية اليوم الأربعاء

يواجه منتخب مصر، نظيره البلجيكي، اليوم الأربعاء 6-6-2018 في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن استعدادات المنتخبات لبطولة كأس العالم في روسيا 2018.

وسوف يذاع هذا اللقاء عبر قنوات:-

1- أون سبورت الرياضية.

2- بين سبورت 1 HD.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة لمنتخب مصر، قبل بداية بطولة كأس العالم في روسيا، والذي سيلعب أول مباراة فيها يوم 15 يونيه، أمام منتخب أوروجواي.

وتلعب الفراعنة في المجموعة الأولى بالمونديال رفقة كل من روسيا "البلد المستضيف" والأوروجواي والسعودية.