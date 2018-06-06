محمد رمضان: "20 يوما متتاليا ولا يزال نسر الصعيد رقم واحد على ترند يوتيوب"

أعرب الفنان محمد رمضان، عن سعادته بتصدر مسلسل "نسر الصعيد" ترند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك في تغريدة له عبر موقع "تويتر".





وغرد "رمضان": "‏‏الحمد لله.. عشرين يوم على التوالي نسر الصعيد رقم واحد على ترند يوتيوب".

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