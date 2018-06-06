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محمد رمضان: "20 يوما متتاليا ولا يزال نسر الصعيد رقم واحد على ترند يوتيوب"

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 03:46 ص
محمد رمضان: 20 يوما متتاليا ولا يزال نسر الصعيد رقم واحد على ترند يوتيوب
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شيماء عطية
 

أعرب الفنان محمد رمضان، عن سعادته بتصدر مسلسل "نسر الصعيد" ترند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك في تغريدة له عبر موقع "تويتر".


وغرد "رمضان": "‏‏الحمد لله.. عشرين يوم على التوالي نسر الصعيد رقم واحد على ترند يوتيوب".

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مسلسل " نسر الصعيد" تأليف محمد عبد المعطي واخراج ياسر سامي، انتاج شركة العدل جروب، بطولة محمد رمضان ودرة وسيد رجب ووفاء عامر ودينا.




محمد رمضان: "20 يوما متتاليا ولا يزال نسر الصعيد رقم واحد على ترند يوتيوب"
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