محمد رمضان: "20 يوما متتاليا ولا يزال نسر الصعيد رقم واحد على ترند يوتيوب"
الأربعاء 06/يونيو/2018 - 03:46 ص
شيماء عطية
أعرب الفنان محمد رمضان، عن سعادته بتصدر مسلسل "نسر الصعيد" ترند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك في تغريدة له عبر موقع "تويتر".
وغرد "رمضان": "الحمد لله.. عشرين يوم على التوالي نسر الصعيد رقم واحد على ترند يوتيوب".
مسلسل " نسر الصعيد" تأليف محمد عبد المعطي واخراج ياسر سامي، انتاج شركة العدل جروب، بطولة محمد رمضان ودرة وسيد رجب ووفاء عامر ودينا.
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