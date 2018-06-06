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نجم الزمالك السابق يكشف عن صفقتين من العيار الثقيل

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 03:51 ص
نجم الزمالك السابق يكشف عن صفقتين من العيار الثقيل
الزمالك
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منى العوضي
 

 

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن اقتراب مسؤولي القلعة البيضاء من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل "أجانب سوبر" لتدعيم خط هجوم الفريق، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وقال الغندور خلال برنامجه "الغندو والجمهور" المذاع عبر فضائية "ltc" إن هناك مهاجم كولومبي خطير يدعى ميجيل موريللو مرشح لقيادة هجوم الزمالك، وهو يلعب حاليا في نادي ميكسيكي.

 

وأكد نجم الزمالك السابق أن الأبيض يتفاوض مع نادي الدفاع الحسني الجديدي من أجل ضم المهاجم المغربي حميد أحداد.

 

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك يرغب في التعاقد مع مهاجمين سوبر لتدعيم خط هجوم الفريق خصوصا بعد اقتراب رحيل باسم مرسي لأحد الأندية الخليجية وبيع نانا بوكو الذي فشل في إثبات نفسه مع الأبيض.

 

 

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