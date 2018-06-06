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مقتل وإصابة 11 شخصا في هجوم بأسلحة بيضاء بموزمبيق

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 03:45 ص
مقتل وإصابة 11 شخصا في هجوم بأسلحة بيضاء بموزمبيق
أرشيفية
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وكالات
 
أعلنت الشرطة في موزمبيق أن ستة رجال يحملون أسلحة بيضاء، قَتلوا سبعة أشخاص على الأقل وأصابوا أربعة آخرين في شمال البلاد قرب منطقة ذكرت تقارير أنها شهدت من قبل هجمات لمتشددين.

وجاء الهجوم في منطقة ماكوميا في إقليم كابو دلجادو يوم الإثنين بعد قطع رؤوس عشرة أشخاص على الأقل في قرية قرب بلدة بالما بشمال البلاد في أواخر مايو.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن وقوع سلسلة هجمات نفذها إسلاميون متشددون منذ أكتوبر تشرين الأول، عندما تعرضت مراكز للشرطة لهجمات في شمال البلاد وهي منطقة تسكنها أغلبية مسلمة.

ولم تكن موزمبيق مركزا لنشاط المتشددين في الماضى وتحجم الشرطة عن نسب الهجمات لمتشددين، وقال إيناسيو دينا المتحدث باسم الشرطة لرويترز: إن السلطات تتعقب الرجال المشتبه بهم في الهجوم الأخير بهدف "تحييدهم".
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