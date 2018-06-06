لماذا وثق كوبر في مروان محسن؟ اسألوا الثنائي عمرو جمال ومرعي!

الثاني والعشرين من مارس الماضي.. تم الإعلان عن استقرار الأرجنتيني كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني على الدفع بمروان محسن مهاجم النادي الأهلي في الودية التي ستجمع منتخب الفراعنة بنظيره البرتغالي بدلاً من أحمد حسن كوكا.

الكثير من التكهنات قبيل إعلان كل قائمة واجتهادات البعض في التنبؤ باختيارات كوبر لم تكن بذات القدر في مركز المهاجم فالطريقة التي يفضلها كوبر لا تعتمد سوى على لاعب من طراز معين بإمكاننا أن نلقبه بالمهاجم على استحياء لما يُطلب منه من تنفيذ أدوار تكتيكية معينة!

كوبر وجد في مروان محسن ضآلته المنشودة!

بسؤاله مؤخرا عن رسالته للجمهور المصري أجاب مروان أنه يطلب فقط المساندة والدعم دون التطرق لمن تم استبعاده من القائمة وكأنه كان يشعر أنه سيكون مهاجم كوبر الأوحد في روسيا.. مروان الذي شهد أياما عصيبة كالإصابة التي لحقت به في بطولة الكان 2017 وأبعدته عن الملاعب لمدة عام كامل معيدة إليه ذكريات الإصابة بفيروس سي والتغلب عليه أقنع كوبر أنه الخيار الأمثل له وأنه رهن إشارة الجهاز الفني الذي وثق به.

أرقام مروان هل تبعث على الثقة بدورها؟

عزيمة لا توصف.. إرادة من حديد خصال لا يجسر أحد على تفنيدها في شخصه وإن كانت التساؤلات التي دارت في أذهان البعض عن دور القميص الأحمر الذي يرتديه في إقناع كوبر بضمه..

18 يوليو 2016 في هذا اليوم أجرى اللاعب الفحوصات الطبية داخل مقر النادي الأهلي تمهيدا لإتمام التعاقد معه قادما من صفوف الإسماعيلي الذي خاض معه 32 مباراة، بمعدل 2841 دقيقة، سجل 14 هدفا، منها 6 من ركلات جزاء، وصنع 9 أهداف، وحصل على 10 بطاقات صفراء.

الأهلي حينها كان يعاني من أزمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله مع الوداد سلبيا وخسارته مباراتين أمام زيسكو الزامبي، وأسيك أبيدجان الإيفواري لتعول الجماهير آمالها على المهاجم الشاب الذي لم يقف في صفهم بالقدر الكافي وإن كانت الإصابة قد لعبت دورها ومنعته من المشاركة من الأساس!

لماذا لا نبحث عن بديل؟

أداء كوكا يختلف كليا بقميص الفراعنة.. الوديات فرصة ممتازة لاختيار بديل.. ذكرت صحيفة الشروق التونسية أنه أصبح المهاجم الأول للفريق بعد رحيل اللاعب البرازيلى دياجو أكوستا..

هذا المهاجم القادم من صفوف إنبي نجح في لفت الأنظار وجماهير النجم الساحلي لم تعد تذكر سوى عمرو مرعي الذي كافأه الجهاز الفني وسرعان ما تم الإعلان عن انضمام مرعي لأول مرة منذ احترافه لمعسكر ودية الإمارات في 9 نوفمبر.

اللاعب الذي كان له دور كبير في صعود فريقه لدور النهائي في دوري أبطال إفريقيا بإحرازه هدفين في الدور قبل النهائي أمام أهلي طرابلس لم يستمر على نفس النهج.

الصحيفة ذاتها وغيرها من وسائل الإعلام في تونس ذكرت تعرضه لانتقادات عنيفة من الجماهير بعد إهداره العديد من الفرص وظهوره بمستوى غير الذي عهدوه!

لم يختلف الموقف كثيراً فتذبذب الأداء الذي لم يرض به جماهير تونس كان له الأثر ذاته على قرارات جهاز الفراعنة.

خليفة أحمد بلال والخبرة الدولية عنصر قد يفيدنا!

أرقام عمرو جمال كانت تحمل في طياتها العديد من الدلالات فبعد موافقة الإدارة على إعارته إلى نادي بيدفيست الجنوب إفريقي لموسم واحد عادت إلى أذهان الجماهير مشاركاته وأهدافع لولا هذا الصليبي اللعين الذي تعرض له ففى بطولة الدوري الممتاز المصري لعب 68 مباراة وسجل 18 هدفا وفى كأس مصر سجل 5 أهداف أما دوري أبطال إفريقيا فقد شارك في 17 مباراة وسجل 4 أهداف ولعل هدفيه في كأس السوبر الإفريقي لهما ذكريات خاصة في قلوب الجماهير التي اطمأنت أن هجوم فريقها بخير.

الجماهير ذاتها تساءلت عن مصيره بعد هذه الإعارة التي نعتها أكثرهم بالغريبة وإن نجحت نسبيا فتهنئة كوبر له بعد بطولة كأس الاتحاد الجنوب إفريقي كانت إشارة ولكنها لم تدم طويلاً لتكون المفارقة الأغرب بالتفاوض مع نادي هلسنكي الفنلندي المنضم إلى صفوفه حديثًا ليبدأ معه الرحلة من جديد ويترك مروان وحده في مونديال روسيا.