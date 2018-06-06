باسل خياط يخطف ابنته من ريهام عبد الغفور في المسلسل الرمضاني "الرحلة"

شهدت أحداث الحلقة العشرون من مسلسل "الرحلة"، وفاة جميلة شقيقة سارة "مي سليم"، حيث أقنع والدهم الطبيب بأن يكتب في التقرير أزمة قلبية بدلًا من الانتحار حتى لا تتدخل الشرطة، بينما هرب آدم "وليد فواز" من المشرحة خوفًا أن يعرفه أحد.

فيما شاهد أسامة "باسل خياط" ابنته سلمى أمام معرض الفوتوغرافيا، وكادت أن تقع لولا لحاقه بها، حيث أخذها إلى منزله ووعدها بأن يلعبوا سويًا وأنه سيتحدث مع والدتها.





وعلى الجانب الآخر تكتشف رانيا "ريهام عبدالغفور" غياب سلمى ويقوموا بالبحث عنها ولا يجدوها مطلقًا، وتشعر بالخوف أن يكون أسامة قد اختطفها.





المسلسل من بطولة باسل خياط، ريهام عبدالغفور، حنان مطاوع، مي سليم، وليد فواز ومن إخراج حسام علي.







