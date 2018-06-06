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موعد مباراة مصر وبلجيكا اليوم الأربعاء 6-6-2018 والقنوات الناقلة

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 03:16 ص
موعد مباراة مصر وبلجيكا اليوم الأربعاء 6-6-2018 والقنوات الناقلة
صلاح وهازارد
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أحمد عصام
 

يلتقي منتخب مصر، مع نظيره بلجيكا، اليوم الأربعاء 6-6-2018 في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن استعدادات المنتخبات لبطولة كأس العالم في روسيا 2018.

 

وسوف يذاع هذا اللقاء عبر قنوات:-

 

1- أون سبورت الرياضية.

2- بين سبورت 1 HD.

 

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة لمنتخب مصر، قبل بداية بطولة كأس العالم في روسيا، والذي سيلعب أول مباراة فيها يوم 15 يونيه، أمام منتخب أوروجواي.

 

وتلعب الفراعنة في المجموعة الأولى بالمونديال رفقة كل من روسيا "البلد المستضيف" والأوروجواي والسعودية.

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