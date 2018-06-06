بالصور.. خروج 4 فرق من دورة قطاع الكهرباء الرمضانية

شهدت لقاءات اليوم الرابع من الدورة الرمضانية الثانية لشركات قطاع الكهرباء، والتي تستضيفها شركة القناة لتوزيع الكهرباء خروج أربعة فرق، البطولة من الدور الأول وهي أندية إنتاج الوجه القبلي وتوزيع جنوب القاهرة وفريق ايجيماك ، وإنتاج غرب الدلتا.

وأسفرت المباريات التي أقيمت مساء الثلاثاء، عن فوز فريق توزيع البحيرة برباعية نظيفة على حساب فريق إنتاج الوجه القبلي.

وحقق فريق ايجيماك الفوز على فريق إنتاج غرب الدلتا بهدفين دون مقابل، بينما تعادل فريق جنوب الدلتا للتوزيع مع فريق انتاج شرق الدلتا بدون أهداف.