إيران أول منتخب يصل إلى روسيا استعدادا للمونديال

أصبحت إيران الثلاثاء أول المنتخبات التي تصل إلى روسيا من أجل المشاركة في مونديال 2018 لكرة القدم، المقرر بين 14 يونيو و15 يوليو.

ووصلت بعثة المنتخب الإيراني في الساعة 20,26 بالتوقيت المحلي إلى مطار فنوكوفو في موسكو.

وسيكون مقر المنتخب الإيراني خلال المونديال في مركز تمارين نادي لوكوموتيف موسكو، في الضواحي الجنوبية الغربية للعاصمة التي تحتضن الخميس المقبل على ملعب "لوجنيكي" المباراة الافتتاحية بين البلد المضيف والسعودية ضمن المجموعة الأولى.

وتخوض إيران غمار كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها، وتلعب مباراة استعدادية أخيرة الجمعة ضد ليتوانيا في موسكو، قبل أن تبدأ مشوارها في 15 يونيو في سان بطرسبرج ضد المغرب ضمن المجموعة الثانية التي تضم العملاقين الإسباني والبرتغالي بطل أوروبا.

وستكون المباراة الثانية لأبطال آسيا ثلاث مرات في كازان ضد إسبانيا بطلة 2010 في 20 يونيو، قبل أن تنهي بعدها بخمسة أيام دور المجموعات بمواجهة كريستيانو رونالدو ورفاقه في المنتخب البرتغالي في سارانسك.