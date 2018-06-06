فرقة "EGYPTIAN PROJECT" تتألق في حفل إحدى الخيمات الرمضانية (صور)
الأربعاء 06/يونيو/2018 - 02:58 ص
عبدالحافظ حمدي
تألقت فرقة "EGYPTIAN PROJECT" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء فى سابع سهرات إحدى الخيام الرمضانية على متن إحدى البواخر النيلية.
وقدمت الفرقة عددًا من أغانيها الشهيرة، التى لاقت تجاوبًا كبيرًا من الحضور، حيث تفاعلوا معها بالرقص والتصفيق الحاد، ومنها "يا صاحبى، منين أجيبك، إنت أنا، بشارى، سقانى الغرام، يا قمر، ليل يا ليل، يا ورد" وغيرها.
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