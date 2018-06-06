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عميد "حقوق المنوفية" يرد على اتهامات تسريب الامتحانات لأبناء الأساتذة

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 03:11 ص
عميد حقوق المنوفية يرد على اتهامات تسريب الامتحانات لأبناء الأساتذة
الدكتور أبوالخير أحمد عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية
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نعيم يوسف
 
نفى الدكتور أبوالخير أحمد، عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، تسريب الامتحانات لصالح أبناء الأساتذة، مؤكدًا أن هذا الأمر عار تماما من الصحة.

وأضاف "أحمد"، في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة دريم الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه تم تعيين 27 معيدًا ومدرس مساعد منذ عام 2011، بينهم فقط 3 من أبناء الأساتذة، مما يدل على أن كل طالب يأخذ فرصته.

وتابع عميد كلية الحقوق: "تقدمنا بطلب للنائب العام للتحقيق في ادعاءات الدكتور هشام البدري، أستاذ القانون بالكلية، بتسريب الامتحانات لأبناء الأساتذة".
المزيد عن: جامعة تسريب المنوفية إمتحانات
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