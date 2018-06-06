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محمد هنيدي عن "قلب أمه": "واضح من الإعلان إننا هنضحك كتير" (فيديو)

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 02:42 ص
محمد هنيدي عن قلب أمه: واضح من الإعلان إننا هنضحك كتير (فيديو)
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الفجر الفني
 

نشر الفنان محمد هنيدي، الإعلان الرسمي لفيلم "قلب أمه" المقرر طرحه في موسم عيد الفطر المقبل، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات "تويتر".


وغرد "هنيدي": "‏قلب أمه من الإعلان واضح إننا هنضحك كتير.. مبروك لكل فريق العمل وهنشوفكوا في العيد إن شاء الله".


"قلب أمه" بطولة هشام ماجد وشيكو، إنتاج أحمد السبكي، تأليف أحمد محي ومحمد حمدي، واخراج عمرو صلاح.



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