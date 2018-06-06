انتحار طالبة بسبب رسوبها في الشهادة الإعدادية بالبحيرة

شهدت قرية أبوصمادة التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، انتحار طالبة بالصف الثالث الإعدادي بتناول مادة سامة بسبب رسوبها في الامتحانات.



تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات من المستشفى العام، بوصول "ندى ر.م" 14 عاما - طالبة بالصف الثالث الإعدادي ومقيمة بقرية أبوصمادة بدائرة المركز، مصابة بادعاء تناول مادة سامة، وتوفيت عقب وصولها.



بسؤال والدها، قرر بتناول ابنته قرص مبيد حشري خاص بتخزين الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب رسوبها في امتحانات آخر العام الدراسي، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.



بتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره أن سبب الوفاة توقف بعضلة القلب نتيجة تناول مادة سامة ولا توجد بالوفاة شبة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5118 لسنة 2018 إداري الدلنجات، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثة.