محمد رمضان: "أنا لسه في بداية طريقي الفني"
الأربعاء 06/يونيو/2018 - 02:29 ص
الفجر الفني
بعث الفنان محمد رمضان، برسالة للجمهور من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".
وجاء في رسالة رمضان: "لا أنشغل بغير الطريق.. فأنا ما زلت في بدايته ثقة في الله نجاح".
كانت اشتعلت مؤخرًا خلافات بين رمضان، وعدد من الفنانين بعد وصفه لنفسه بأنه رقم واحد في مصر.
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