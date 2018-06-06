محمد رمضان: "أنا لسه في بداية طريقي الفني"

بعث الفنان محمد رمضان، برسالة للجمهور من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".





وجاء في رسالة رمضان: "لا أنشغل بغير الطريق.. فأنا ما زلت في بدايته ثقة في الله نجاح".





كانت اشتعلت مؤخرًا خلافات بين رمضان، وعدد من الفنانين بعد وصفه لنفسه بأنه رقم واحد في مصر.