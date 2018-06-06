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محمد رمضان: "أنا لسه في بداية طريقي الفني"

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 02:29 ص
محمد رمضان: أنا لسه في بداية طريقي الفني
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الفجر الفني
 

بعث الفنان محمد رمضان،  برسالة للجمهور من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

وجاء في رسالة رمضان: "لا أنشغل بغير الطريق.. فأنا ما زلت في بدايته ثقة في الله نجاح". 

كانت اشتعلت مؤخرًا خلافات بين رمضان، وعدد من الفنانين بعد وصفه لنفسه بأنه رقم واحد في مصر. 



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