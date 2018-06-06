مي عز الدين تكتشف إصابة والدها بمرض خطير في المسلسل الرمضاني "رسايل"

شهدت أحداث الحلقة العشرون من مسلسل "رسايل"، اكتشاف هالة "مي عز الدين" بمرض والدها وموجاهته بالأمر، حيث يقررون جميعًا أنهم سيقفون بجواره لاستكمال علاجه.

فيما تتحدث ريري مع هالة بأنها هي من أبلغت الشرطة على تسليم المخدرات، لخوفها الشديد على هاني "رامز أمير"، وأخبرتهم بأنه هو من أرسلها فإذا تم القبض عليه يكون شاهدًا في القضية وليس متهمًا.





وعلى الجانب الآخر يخبر يحيي "أحمد سعيد عبدالغني"، زوجته سارة بأمر هالة حتى لا تحزن، ويقوم بطرد أمين من الشركة، فتعود كارولين "رزان مغربي" لتعينه سكرتيرها الشخصي في تحد كامل له.





بينما يذهب الدكتور أسامة إلى أحمد ابن هالة في المدرسة بعدما وجد رسوماته بالخطأ في حقيبته، واكتشف أنه رسم اسم مها، وكان قد تحدث عن أرقام "7،1،2" وربط بينها وبين انتحار طبيبة نفسية اسمها مها يوم 7 يناير، ولكن محاولاته مع الطفل تفشل.





المسلسل من بطولة مي عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، أحمد سعيد عبدالغني ومن إخراج إبراهيم فخر.



