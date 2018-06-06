الإبراشي لـ"مدرس بجامعة المنوفية": "ليه ولادكم ياخدوا امتياز؟".. والأخير يرد
الأربعاء 06/يونيو/2018 - 03:26 ص
نعيم يوسف
وجه الإعلامي وائل الإبراشي، سؤالا إلى الدكتور رضا العبد، مدرس القانون في جامعة المنوفية، بشأن واقعة تسريب الامتحانات لصالح أبناء الأساتذة، قال له فيه: "ليه ولادكم ياخدوا امتياز في كل المواد بهذا الشكل؟".
وبرر العبد، في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة دريم الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، هذا الأمر بأن أبناء الأساتذة لا يحصلون على نتيجة 100%، ولكنهم يحصلون على درجة الامتياز، وهي تبدأ بـ90%.
وأضاف "العبد"، أن بعض أبناء الأساتذة حصلوا على درجات تفوق الـ90% في الثانوية العامة.
وبرر العبد، في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة دريم الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، هذا الأمر بأن أبناء الأساتذة لا يحصلون على نتيجة 100%، ولكنهم يحصلون على درجة الامتياز، وهي تبدأ بـ90%.
وأضاف "العبد"، أن بعض أبناء الأساتذة حصلوا على درجات تفوق الـ90% في الثانوية العامة.
المزيد عن: وائل الإبراشي جامعة تسريب المنوفية إمتحانات