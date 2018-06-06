مؤسس "صليب صوفي": نقدم نوعية حساسة من الفنون ونختار مزج الألحان بعناية شديدة (فيديو)

أكد "صليب فوزي لوزة" مؤسس فريق مشروع "صليب صوفي" أن الفرقة تقدم رؤية جديدة للمزج بين الألحان القبطية وبين الأشعار والأغاني الصوفية والمديح والأغاني التراثية، بهدف دعم أسس المحبة والسلام.



وأضاف "صليب" خلال كلمته بحفل مكتبة مصر العامة بدمنهور، قائلا: اننا نحترم كل المعتقدات الدينية، ولكن احنا بنقول ان كلنا مصريين، والبلد مش هتنفع تتبني من طريف واحد بس، احنا بنحاول نقدم رسالة حقيقية من خلال مزيكا نتمني أن تعجبكم، كما أن آرائكم تفرق معنا كثيرا لتطوير وإحلال وتجديد فكرتنا.



كما أضاف "صليب" قائلا: الألحان القبطية هي لغة مصرية عاشت أكثر من 600 سنة في مصر، ولكن مع مرور العصور والأحداث، اقتصرت انها تكون داخل الكنيسة فقط، لذا حاولنا أن نعيد إحياء هذا التراث مرة أخري، لتعريفها للشعب المصري الذي هو أساس الهوية المصرية، كما أن النوعية هذه من الفنون حساسة جدا، ويجب اختيار الألحان والمزج بعناية شديدة بدون أن نمس قدسيتها.



كانت قد نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة أحمد الهواشي، مدير المكتبة، حفلًا فنيًا لمشروع "صليب صوفي" بالمسرح الروماني بالمكتبة، وسط حضور أهالي مدينة دمنهور.



حيث تقدم هذه الفرقة الموسيقية رؤية جديدة للمزج بين الألحان القبطية وبين الأشعار والأغاني الصوفية والمديح والأغاني التراثية، بهدف دعم أسس المحبة والسلام، وتعتمد الفرقة على ابتكار ألحان جديدة وعصرية تجمع بين الألحان الشرقية القديمة وبين الألحان الغربية الحديثة.



ففي أغنية "كيريالايسون" نجد التناغم بين "أسماء الله الحسنى" التي يؤديها مغني الفريق بمقامات موسيقية مختلفة وبين الدعاء "يا رب ارحم" الذي يقدمه باللغة القبطية.



أسس الفرقة "صليب فوزي لوزة" عام 2014، وهو مغنِ وممثل ومدرب للصوت والإيقاع، ولد بالمنيا وحصل على بكالويوس إعلام، تعلم العديد من الألحان الكنسية القبطية، شارك بالغناء والتمثيل مع العديد من الفرق الغنائية والمسرحية مثل كورال جمعية الصعيد، فرقة الورشة، فرقة حبايبنا، فرقة رسالة، كما شارك في العديد من المهرجانات والفعاليات الفنية في عدد من الدول العربية والأوربية مثل لبنان، الأردن، سوريا، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، هولندا.