بعد 14 يوم.. "هل هلالك" تواصل فعالياتها الرمضانية بساحة الهناجر "مسرح الميدان" (صور)





تواصل ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية فعاليات الخيمة الرمضانية "هل هلالك" لليوم الرابع عشر على التوالى، والتى ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ومدير ساحة الهناجر عصام الشويخ.





قدم البيت الفني للفنون الشعبية برئاسة دكتور عادل عبده استعراضات الموروث والفلكلور المصري للفرقة القومية للفنون الشعبية منها "رقصة الموشح" و"الممبوطي "و"الحجالة " بقيادة دكتور محمود صبرى وتدريب أسامه إمام.





بدأت أولى الفقرات للبيت الفنى للمسرح برئاسة إسماعيل مختار بالعرض المسرحي للعرائس "الليلة الكبيرة" والذى يستقطب الأطفال والجمهور بصفة يومية بالتوازى مع ورشة "ركن الطفل" للفنانة التشكيلية سها كحيل وفريقها المتميز شريف صلاح وشيرين صلاح ورحاب مصطفى ومنى فضل.





ويستمر السيرك القومى برئاسة الفنان هانى عبد المعتمد، بفقراته المختلفة التى خطفت أنظار الحضور منها فقرة الساحر للفنان عادل السعيد ساحر مصر الأول، وقدمت الفنانة مروة كمال فقرة الأنتيبوت، إلى جانب فقرة المهرج للفنان أسامة محمد فقرة المهرج، والكرابيج للفنانة نهى ومروة فقرة الكرابيج، والكاوتشوك للطفلة تقى، والتوازن للفنان عبودي.







