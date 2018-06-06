رئيس جامعة القاهرة نافيا فرض رسوم جديدة: لن نزيد أي مبلغ على الطلاب

نفى الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ما تردد من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فرض رسم دخول للجامعة بداية من العام الجامعي المقبل.





وقال الخشت، لـ"الفجر"، إن ما تردد بشأن فرض مثل تلك الرسوم محض شائعات لا أساس لها من الصحة، مضيفًا: "أحذر أبنائي وبناتي طلاب طلاب جامعة القاهرة من الانسياق وراء أية شائعات عن فرض أي رسوم.. نحن مع الطلاب ولن نزيد أي مبلغ أو رسوم عليهم ولا قرش واحد زيادة".





وتابع: "نتحمل كل مصاريف الطلاب غير القادرين، والعام الحالي تحملنا المصاريف الدراسية عن 15 ألف طالب، وتحملنا مصاريف التغذية في المدن الجامعية".



