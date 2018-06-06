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هل يرحل المهدي بنعطية إلى آرسنال؟

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 01:47 ص
هل يرحل المهدي بنعطية إلى آرسنال؟
المهدي بنعطية
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ريهام عبد المحسن
 

تحدث مهدي بن عطية نجم يوفنتوس إلى "فرانس فوتبول"، عن طريق IlBianconero حول مستقبله مع السيدة العجوز.

 

وقال بنعطية في التصريحات التي نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "مستقبلي مع يوفنتوس؟ لديّ الكثير من الثقة في رودي جارسيا وطاقمه لكن لا يزال لديّ سنتان آخران في عقدي مع يوفنتوس".

 

وتابع: "أركز حاليًا في كأس العالم، وبمجرد انتهاء هذا، سأركز في مستقبلي".

 

واختتم بنعطية تصريحاته قائلاً: "آرسنال ؟ أنا لا أريد التحدث عن هذا في تلك اللحظة وهذا متروك لوكيلي".

 

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