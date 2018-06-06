هل يرحل المهدي بنعطية إلى آرسنال؟
الأربعاء 06/يونيو/2018 - 01:47 ص
ريهام عبد المحسن
تحدث مهدي بن عطية نجم يوفنتوس إلى "فرانس فوتبول"، عن طريق IlBianconero حول مستقبله مع السيدة العجوز.
وقال بنعطية في التصريحات التي نقلها موقع كالتشيو ميركاتو
الإيطالي: "مستقبلي مع يوفنتوس؟ لديّ الكثير من الثقة في رودي جارسيا وطاقمه لكن
لا يزال لديّ سنتان آخران في عقدي مع يوفنتوس".
وتابع: "أركز حاليًا في كأس العالم، وبمجرد انتهاء هذا،
سأركز في مستقبلي".
واختتم بنعطية تصريحاته قائلاً: "آرسنال ؟ أنا لا أريد
التحدث عن هذا في تلك اللحظة وهذا متروك لوكيلي".
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