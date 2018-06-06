هل يرحل المهدي بنعطية إلى آرسنال؟

تحدث مهدي بن عطية نجم يوفنتوس إلى "فرانس فوتبول"، عن طريق IlBianconero حول مستقبله مع السيدة العجوز.

وقال بنعطية في التصريحات التي نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "مستقبلي مع يوفنتوس؟ لديّ الكثير من الثقة في رودي جارسيا وطاقمه لكن لا يزال لديّ سنتان آخران في عقدي مع يوفنتوس".

وتابع: "أركز حاليًا في كأس العالم، وبمجرد انتهاء هذا، سأركز في مستقبلي".

واختتم بنعطية تصريحاته قائلاً: "آرسنال ؟ أنا لا أريد التحدث عن هذا في تلك اللحظة وهذا متروك لوكيلي".