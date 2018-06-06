السعودية تحصد فوائد عديدة من المباريات الودية قبل مونديال روسيا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد انطلاق بطولة كأس العالم والمقرر إقامتها في روسيا خلال الفترة من 14 يونيه حتى 15 يوليو 2018، ويشارك منتخب السعودية للمرة الخامسة في تاريخه.

يقع منتخب السعودية في المجموعة الأولى بكأس العالم، والتي تضم منتخبات؛ روسيا ومصر وأوروجواي، ويخوض الأخضر أولى مبارياته في البطولة أمام البلد المستضيف "روسيا" يوم 14 يونيه المقبل.

خاض منتخب السعودية تحت قيادة المدرب الإسباني خوان أنطونيو بيتزي، 8 مباريات ودية ( فاز 3- تعادل مباراة- خسر 4)، ويأتي ذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا هذا الصيف.

لعب الأخضر السعودي أولى مبارياته الودية أمام مولدوفا وفاز بثلاثية نظيفة ثم خسرت السعودية من منتخب العراق بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد رغم استحواذها على الكرة بنسبة 67%.

تعادلت السعودية في المباراة الودية الثالثة أمام أوكرانيا بهدف لكل منتخب، ثم تلقت هزيمة برباعية نظيفة من بلجيكا، قبل أن تعود للانتصارات مرة أخرى ضد الجزائر لتفوز بهدفين نظيفين.

وفاز منتخب السعودية على نظيره اليوناني بهدفين نظيفين، وخاض المباراة الودية السابعة أمام إيطاليا وخسر بهدفين مقابل هدف، وكانت آخر مباراة ودية لعبها الأخضر السعودي أمام بيرو وخسر بثلاثية نظيفة.

حاول أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي، تطبيق فلسفته الفنية المتمثلة في الضغط العالي والاستحواذ على الكرة بطريقة مفيدة، وكذلك الارتداد المثالي في حالتي الهجوم والدفاع.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر السعودي آخر مباراة ودية له في مرحلة الاستعداد لمونديال روسيا، أمام ألمانيا وذلك يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف، على ملعب "باي أرينا".