زواج شقيقة تيم حسن وفشل محاولات نيكول سابا للتقرب منه في المسلسل الرمضاني "الهيبة العودة"

شهدت أحداث الحلقة العشرون من مسلسل "الهيبة العودة" زواج منى "روزينا لاذقاني" من مجدي الأستاذ في جامعة بيروت، ومحاولته للتأثير على ابنة عمها ريما التي تدرس عنده بأن تبتعد عن الهيبة وعن صخر ولكنه محاولاته تبوء بالفشل.

فيما يخرج هاولو من الحبس، ويقرر الانتقام من جبل "تيم حسن" بسبب قتله لرجاله وإنقاذ شاهين، فيحاول ناظم العالي إيقافه بسبب ترشح الأخير في الانتخابات.





وبينما تستمر أعمال جبل، يحدث مع شاهين حتى يدعمون مرشحًا آخر ولا يظهرون في الصورة، لأنه إذا فاز ناظم فستنقلب الهيبة رأسًا على عقب.





وتستمر محاولات سمية "نيكول سابا" للتقرب من زوجها جبل، ولكن تبوء بالفشل لأنه لا يشعر بأي شئ تجاهها، مما يجعلها تشتكي لوالدته بأنه لم يقترب منها حتى الآن.





المسلسل هو الجزء الثاني من "الهيبة" والذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، وتدور أحداثه قبل الجزء الأول لمعرفة أسباب الصراع والقسوة التي وصل إليها جبل، وهو من بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، عبدو شاهين، أويس مخللاتي ومن إخراج سامر البرقاوي.







