نائب: حصيلة مهنة "السايس" حوالي 11 مليار جنيه سنويا



وأضاف "إسماعيل"، في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، أنه عند وقوع حادث يستخدم فيه "التوك توك"، حينها يسهل الوصول إليه وإلى صاحبه.



ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه يجب تقنين أوضاع الجراجات، ومهنة "السايس"، موضحا أن حصيلتها تصل إلى 11 مليار جنيه سنويا، تضيع على الدولة الاستفادة منها.

دعا محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إلى ترخيص "التوك توك"، وبعض الأعمال التي لا تدخل في الاقتصاد الرسمي للدولة، لافتا إلى أن ذلك يتيح إمكانية التعرف على "التوك توك" وسائقه.