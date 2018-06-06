شيرين عبد الوهاب تنشر فيديو تبرع حسين الشافعي بدمه في رمضان (فيديو)

نشرت المطربة شيرين عبد الوهاب، منذ قليل فيديو لتبرع الموزع الموسيقي حسن الشافعي بدمه ضمن حملة "العطاء بدمك".









وقال الشافعي، خلال الفيديو إن شهر رمضان الكريم فرصة لتبرع الناس بالطعام والأموال ولكن للأسف يقل خلاله جدًا تبرعات الناس بدمائهم بسبب إجهاد الصيام".





وحث من جانبه الناس على التبرع بدمائهم لانقاذ حياة من هم بحاجة ماسة للدماء.











