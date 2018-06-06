النائب كامل عفيفي يكشف كواليس المشادة مع رئيس البرلمان



وتابع عضو مجلس النواب، أن نص المادة ينص على تقديم أي معلومات للجهات الأمنية وفقًا لقانون الجهة التي تطلب المعلومات، مشيرًا إلى أن تلك المعلومات قد تكون سرية وشخصية.



كشف النائب كامل عفيفي، عضو مجلس النواب، كواليس المشادة الكلامية التي نشبت بينه وبين رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، مشيرًا إلى أنها كانت للصالح العام.وأضاف عفيفي خلال تصريحات تلفزيونية مساء الثلاثاء، أن المشادة كانت بسبب المادة الخاصة بجرائم تقنية المعلومات، موضحًا أنه طالب بإعادة مزاولة المادة 24 في الفقرة الثانية التي تحدد العلاقة ما بين مشغل الخدمة والمستفيد منها بشأن الخدمات الإلكترونية.