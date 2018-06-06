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صراع إنجليزي إيطالي على كانسيلو

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 01:20 ص
صراع إنجليزي إيطالي على كانسيلو
جواو كانسيلو
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ريهام عبد المحسن
 

انضم جواو كانسيلو إلى إنتر ميلان الصيف الماضي قادما من فالنسيا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

 

بدأ اللاعب البرتغالي الدولي مسيرته الكروية ببطولة انترناسيونالي خطوة بخطوة حتى بدأ يتحسن في 2018.

 

ومنذ ذلك الحين، كان أحد أفضل لاعبي إنتر ميلان حيث كان لوسيانو سباليتي المدير الفني للفريق بالتأكيد يرغب في الاحتفاظ بخدماته في إنتر ميلان.

 

ونقل موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن IlBianconero، بأن كلا من يوفنتوس ومانشستر يونايتد وروما مهتمون بالحصول على خدماته.

 

وأكد الموقع الإيطالي بأنه سيتوجب على إنتر ميلان التحرك بسرعة ولكن بسبب قوانين اللعب النظيف التي يجب احترامها، قد لا يتمكن النيرازوري من الحصول عليه. ومنذ ذلك الوقت، يستعد البيانكونيري لضم كانسلو الذي رصد كلا من مانشستر يونايتد وروما 50 مليون يورو لضمه.

 

وخاض كانسيلو 30 مباراة هذا الموسم وسجل هدفا واحدا وصنع 3 تمريرات، وسيحدد الوقت مستقبله الذي لم يقرر بعد، فالنسيا هم الذين يمتلكونه الآن.

 

المزيد عن: فالنسيا صراع إنجليزي رياضة جواو كانسيلو الأخبار الرياضية إنتر ميلان أخبار الرياضة
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