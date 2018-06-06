إنشاء 18 عمارة إسكان اجتماعي بكوبري البخاري في دمياط



وأكد المحافظ خلال اجتماعه مع المهندس محمد العوضي مدير عام مديرية الإسكان على ضرورة الانتهاء من أعمال الإنشاء خلال عشرة أشهر بحد أقصى وذلك منذ استلام المقاول للموقع المخصص للانشاء،وأوضح المحافظ أن هذا المشروع يعد إضافة جديدة لمشروعات الاسكان الاجتماعى بمركز ومدينة الزرقا.



أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، عن البدء في أعمال إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعى بكوبرى البخارى بالزرقا بعدد ١٨ عمارة واجمالى ١٤٤ وحدة سكنية و٧٢ محل.