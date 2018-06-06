ريال مدريد ينافس برشلونة على ضم موهبة برازيلية

دخل ريال مدريد مُنافسة شرسة مع برشلونة على ضم البرازيلي الشاب رودريجو صاحب الـ 17 عامًا، مهاجم سانتوس والذي يملك في عقده شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ريال مدريد مهتم بضم رودريجو حيث يُريد خطف اللاعب قبل منافسه التقليدي برشلونة وبالفعل أرسل مبعوثين إلى البرازيل لحسم الصفقة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رودريجو لا يستطيع مغادرة البرازيل والذهاب إلى أوروبا حتى يناير المقبل حين يُكمل سن الـ 18 عام.